На окупованій Луганщині 18 населених пунктів залишилися без газу

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На тимчасово окупованій території Луганської області в 18 містах і селах на невизначений термін припинили обслуговування споживачів газу.

Причиною став технічний збій, через який оператор втратив доступ до клієнтської бази.

Через несправність системи жителі не можуть укладати договори та отримувати низку інших послуг газопостачання.

Обмеження стосуються, зокрема, Луганська, Кремінної, Лисичанська, Рубіжного, Щастя, Сіверськодонецька та Сватового. Коли роботу системи відновлять і повноцінне обслуговування споживачів поновиться, наразі невідомо.

Джерело: Луганська обласна військова адміністрація

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