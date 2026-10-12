На окупованій Луганщині пролунали вибухи, спалахнула масштабна пожежа

У районі тимчасово окупованого Хрустального на Луганщині завдали масованих ударів по об’єктах російських загарбників. Після серії вибухів виникла масштабна пожежа, зафіксовано щонайменше три осередки займання. Також повідомляють про вибухи в Лисичанську, Ровеньках і Свердловському районі.

За наявними даними, отриманими від місцевих жителів, у районі Хрустального під удар потрапило місце дислокації російських військових.

Очевидці повідомляють, що після серії вибухів спалахнула масштабна пожежа. Наразі в районі влучання фіксують щонайменше три окремі осередки займання.

Інформація про точні масштаби пошкоджень та остаточні наслідки атаки потребує уточнення.

Вибухи також чули в тимчасово окупованому Лисичанську. За попередніми даними, під прицілом могли опинитися енергетична інфраструктура та місця розташування російських військових у приватному секторі.

Офіційного підтвердження щодо конкретних уражених об’єктів у наведених повідомленнях немає.

Крім того, повідомляється про атаки в Ровеньках і Свердловському районі Луганської області. Ймовірною ціллю могла стати залізнична інфраструктура.

За твердженнями, які поширюються в мережі, пошкоджень могли зазнати залізничні об’єкти та рухомий склад. Також з’явилася інформація про ймовірно постраждалих працівників залізниці. Ці дані потребують незалежного підтвердження.

Унаслідок масштабної атаки в низці населених пунктів Луганщини повідомляють про проблеми з комунальною інфраструктурою.

Зокрема, зафіксовано перебої з електро- та водопостачанням. Причини та масштаби відключень у поширених повідомленнях детально не уточнюються.

Отже, після серії ударів на тимчасово окупованій Луганщині повідомляють про пожежі, можливі пошкодження військових, енергетичних і залізничних об’єктів, а також перебої з електро- та водопостачанням. Частина інформації про уражені цілі та наслідки атак наразі залишається непідтвердженою.

Про це пишуть Exilenova+ та керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

У ніч проти 12 жовтня російські війська кількома хвилями атакували Україну реактивними безпілотниками. В Івано-Франківську внаслідок удару загинули троє військовослужбовців, пошкоджено об’єкт інфраструктури, багатоквартирний будинок і комерційні приміщення.

У ніч проти 12 жовтня найбільш трагічні наслідки серед наведених повідомлень зафіксували в Івано-Франківську, де загинули троє військовослужбовців. Інформація про наслідки атак на Волинщині та Рівненщині потребувала офіційного уточнення.

Уночі російські війська атакували Ізюм Харківської області баражуючим боєприпасом типу S-8000 «Бандероль». Унаслідок удару одна людина зазнала поранень, пошкоджено близько 15 приватних і один багатоквартирний будинок. Також пошкоджено електромережі та лінію інтернету.

В Очакові Миколаївської області внаслідок російського удару ракетою «Бандероль»постраждала 54-річна жінка. Її стан стабільний. Також пошкоджено складське приміщення, чотири двоповерхові багатоквартирні та один приватний будинок.

Крім того, унаслідок російського ракетного удару по передмістю Харкова загинулитроє людей, ще дев’ятеро дістали поранення. Інформація про обставини атаки та стан постраждалих наразі не уточнюється.

Раніше РФ вдарила КАБами по Харкову, є загибла та постраждалі.

У Богодухівському районі Харківської області 11 жовтня російські військові атакували безпілотником вантажівку сільськогосподарського підприємства. Унаслідок удару загинув водій.

Також РФ атакувала Харків та дев’ять населених пунктів області, є постраждалі.

Нагадаємо, у Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку, який стався 10 жовтня. Унаслідок атаки загинули 20 людей, серед них четверо дітей, ще 17 осіб постраждали.

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