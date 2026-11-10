На окупованих територіях катують батьків через відмову дітей співати гімн РФ

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Російські окупаційні адміністрації переслідують українські родини через відмову дітей виконувати нав'язані правила, зокрема співати гімн РФ. Батьків затримують, залякують і піддають тортурам.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час представлення спеціальної доповіді про порушення прав українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

За його словами, спочатку з батьками проводять так звані «бесіди», які нерідко супроводжуються фізичним насильством. В окремих випадках проти членів родин відкривають кримінальні провадження.

Переслідувань також зазнають неповнолітні, які відкрито демонструють нелояльність до окупаційної влади. Українська сторона вже має підтверджені дані про такі випадки.

Лубінець наголосив, що подібні репресії є частиною системної політики Росії, спрямованої на придушення української ідентичності та нав'язування російської ідеології дітям на окупованих територіях.

Джерело: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (Дмитро Лубінець).

Нагадаємо, Меланія Трамп відреагувала на успішну евакуацію жителів Олешків.

Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив 30 жовтня, що всі жителі Олешок, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли скористатися евакуацією, а для тих, хто залишився, доставили гуманітарну допомогу.

Сили оборони України забезпечили режим тиші на Херсонщині, щоб провести гуманітарну місію в Олешках. Однак російські військові скористалися цією паузою для облаштування власних позицій, повідомили в Генштабі ЗСУ 2 листопада.

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