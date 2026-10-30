На острові Хортиця в Запоріжжі знищили російську авіабомбу ФАБ-500

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На острові Хортиця в Запоріжжі працівники лісового господарства виявили російську авіабомбу ФАБ-500. Фахівці ДСНС обстежили територію та знищили небезпечний боєприпас із дотриманням усіх заходів безпеки.

Небезпечну знахідку працівники лісового господарства виявили на території острова Хортиця після одного з російських обстрілів.

«Небезпечну знахідку виявили працівники лісового господарства на території острова Хортиця після одного з ворожих обстрілів. Піротехніки ДСНС, які прибули на місце, обстежили територію та ідентифікували вибухонебезпечний предмет як ФАБ-500», — повідомили рятувальники.

Роботи зі знищення авіабомби ускладнювала важкодоступна місцевість. Через особливості рельєфу спеціальна техніка не могла дістатися до місця знахідки, тому саперам довелося долати кілька кілометрів пішки крізь густі чагарники.

Додатковою небезпекою стала постійна загроза атак російських безпілотників. Через це піротехніки неодноразово призупиняли роботи, щоб убезпечити себе.

Після підготовки місця для проведення підривних робіт сапери ДСНС знищили авіабомбу ФАБ-500 із дотриманням усіх необхідних заходів безпеки.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України в Запорізькій області у Фейсбуці.

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