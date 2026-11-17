Російські війська не припиняють спроб захопити Костянтинівку на Донеччині. Хоча останнім часом окупанти вже не кидають у бій великі колони бронетехніки, вони продовжують атакувати місто та використовувати окремі бойові машини. Українські захисники утримують позиції, відбивають штурми й знищують техніку противника.

Костянтинівський напрямок залишається одним із гарячих на фронті. Російські війська продовжують тиснути на українські позиції та намагаються просунутися до міста. Про ситуацію розповів речник 100-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ «Сталева сотка» Сергій Хомінський.

За його словами, останніми днями на сході України вдарили перші морози — температура опускалася до мінус п'яти градусів. Однак на самому Костянтинівському напрямку бої не вщухають. «Костянтинівський напрямок є справді спекотним. Попри те, що дві останні ночі на сході України були першими морозяними ночами, стовпчики термометрів опускалися до мінус 5, безпосередньо у Костянтинівці дуже і дуже спекотно. Ворог не полишає своїх спроб заволодіти містом. Кидає на це нові й нові порції свого гарматного м'яса», — розповів Хомінський.

Водночас характер російських атак змінився. Якщо раніше окупанти могли відправляти на штурми великі колони бронетехніки, то зараз таких масованих наступів із сотнями машин українські військові не спостерігають. Проте це не означає, що росіяни повністю відмовилися від бронетехніки. За словами речника бригади, противник і далі регулярно використовує окремі танки та бойові машини піхоти. Українські військові виявляють і знищують їх.

Хомінський зазначив, що 100-та окрема механізована бригада постійно фіксує результати ураження російської техніки. За його словами, у статистиці знищених машин майже завжди є результати — незалежно від пори року.

Відсутність великих бронеколон він пов'язує з тим, що російські війська могли вже втратити значну частину своїх запасів техніки. «Масово колони із сотень одиниць бронетехніки в бій ворог зараз не кидає. Цього ми не спостерігаємо, бо, мабуть, і техніки вже стільки немає. Але те, що поодинокі застосування броньованої техніки постійно мають місце, — це абсолютний факт», — пояснив військовий.

Він також наголосив, що українські підрозділи продовжують утримувати позиції та давати відсіч російським військам. За словами Хомінського, окупанти зазнають втрат, а українські захисники й надалі знищують сили противника на підступах до Костянтинівки. Отже, попри відсутність масованих атак великими колонами бронетехніки, загроза для міста залишається. Російські війська продовжують штурмові дії, а українські підрозділи тримають оборону. Про це розповів речник "Сталевої сотки", 100-ї окремої механізованої бригади СВ ЗСУ Сергій Хомінський.

Російські окупанти продовжують нищити Костянтинівку Донецької області, де тривають запеклі бої. На кадрах зафіксовані знищені житлові будинки, спустошені вулиці та наслідки постійних російських обстрілів. Колись житлові квартали міста перетворилися на руїни.

Найважчі бої цього тижня на фронті точилися поблизу Костянтинівки Донецької області. У самому місті російських окупантів стримує 36-та окрема бригада морської піхоти.

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