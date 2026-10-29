0:00 / 0:00

Російська влада дедалі більше покладається на кошти державних банків для фінансування бюджетного дефіциту, який у 2026 році може сягнути $91,3 млрд.

За даними фінансової звітності «Сбербанку», на кінець третього кварталу на його балансі перебували державні облігації на суму близько $102,4 млрд. За останній рік їхній обсяг збільшився приблизно на $47,5 млрд.

Фінансовий директор банку Тарас Скворцов повідомив, що на «Сбербанк» припадає близько 30% закупівель російських державних облігацій. У третьому кварталі цей показник становив приблизно 25%.

Російський Мінфін планує залучити через внутрішні запозичення близько $62,5 млрд у 2026 році та $76,8 млрд у 2027-му. Сукупний обсяг запозичень у 2027–2029 роках може становити близько $225 млрд.

За оцінками Мінфіну РФ, дефіцит федерального бюджету у 2026 році становитиме приблизно $91,3 млрд, а у 2027 році — $67,5 млрд.

Для покриття державних витрат, зокрема військових, російська влада планує протягом трьох років збільшити внутрішній державний борг приблизно на $275 млрд. Очікується, що він сягне 24,1% ВВП — найвищого рівня з 2002 року.

Заступник декана економічного факультету МДУ Олег Буклемішев попередив, що висока вартість запозичень може надалі погіршувати становище російського бюджету.

Державна дума Росії 29 жовтня ухвалила в першому читанні проєкт федерального бюджету на 2027–2029 роки. Документ передбачає збільшення видатків на армію та силові структури, скорочення фінансування низки цивільних сфер і підвищення податків.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області представники окупаційної адміністрації розгорнули кампанію з примусового збору коштів та майна для потреб російських військових підрозділів.

Золоті запаси рф скорочуються вже десятий місяць поспіль і у вересні знизилися ще на 6,2 тонни — до 2 260 тонн, що є найнижчим показником з кінця 2019 року. Про це 28 жовтня повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Центральний банк Росії вже десятий місяць поспіль скорочує золоті резерви,щоб допомогти покрити дефіцит державного бюджету. Від грудня 2025 запаси золота зменшилися приблизно на 62 тонни — це найбільше скорочення з часів фінансової кризи 1998 року.

Читай нас у