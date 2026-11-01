На Полтавщині через атаку дрона постраждала дитина

У Решетилівській громаді Полтавської області внаслідок російської атаки постраждала дитина. Уламки ворожого безпілотника впали на території приватного домоволодіння та пошкодили житловий будинок. Дитині надають необхідну медичну допомогу.

Спочатку очільник ОВА поінформував про влучання російського безпілотника в Решетилівській громаді. За попередніми даними, внаслідок атаки постраждала дитина. Згодом Дяківнич уточнив обставини події. За його словами, уламки ворожого БпЛА впали на території приватного домоволодіння. Унаслідок цього було пошкоджено житловий будинок.

Постраждала дитина 2012 року народження. Наразі їй надають необхідну допомогу. Інших подробиць щодо її стану начальник Полтавської ОВА поки не повідомив. Інформацію про наслідки атаки Віталій Дяківнич оприлюднив у двох дописах у Telegram: спочатку повідомив про постраждалу дитину, а згодом уточнив, що саме уламки безпілотника пошкодили приватний будинок. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич у своєму Telegram-каналі.

У п’ятницю, 30 жовтня, у Полтаві зафіксували падіння російського безпілотника на території гаражного кооперативу. Внаслідок цього загорілися гаражне приміщення та легковий автомобіль.

У ніч проти 30 жовтня російські війська атакували промислове підприємство в Кременчуцькому районі Полтавської області. Інформація про наслідки ворожого удару наразі уточнюється. Даних про масштаби пошкоджень та можливих постраждалих поки не оприлюднили.

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