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У неділю, 22 листопада 2026 року, у Миргородському районі Полтавської області внаслідок падіння ворожого безпілотника на відкритій місцевості було пошкоджено лінію електропередач, повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

На місці вже працюють фахівці АТ «Полтаваобленерго», які проводять роботи з відновлення подачі світла споживачам.

Через пошкодження мережі без електропостачання залишилися близько 40 абонентів.

Джерело: Полтавська обласна військова адміністрація.

Станом на вечір 22 листопада через складну ситуацію в енергосистемі наразі аварійні відключення електроенергії застосовуються одразу у п’яти областях — Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Запорізькій та Сумській.

У неділю, 22 листопада 2026 року, у Дніпрі, а також у Дніпровському, Самарівському та Кам’янському районах Дніпропетровської області ввели в дію екстрені відключення електроенергії.

У Запорізькій області ввели в дію спеціальні графіки аварійних відключень електроенергії (СГАВ).

Найскладніша ситуація на Одещині, де повторні удари пошкодили важливі для електропостачання об’єкти.

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