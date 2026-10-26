На Полтавщині російський дрон атакував територію підприємства
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У Миргородському районі Полтавської області російський безпілотник влучив по території одного з підприємств.
Як зазначається, влучання відбулося по території одного з підприємств. Інформація про наслідки влучання уточнюється.
Про це повідомив у Телеграмі начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.
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