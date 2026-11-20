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У Полтавському районі сьогодні, 20 листопада, уламки ворожої ракети впали на відкритій території поблизу житлової забудови. Унаслідок падіння часткових руйнувань і пошкоджень зазнали прилеглі будинки.

За його словами, інформації про постраждалих наразі не надходило.

«Станом на зараз, інформації щодо травмованих до екстрених служб не надходило», – зазначив Віталій Дяківнич.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич у Телеграмі.

Російські загарбники з вечора 19 листопада понад десять разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Унаслідок обстрілів п’ятеро людей дістали поранення, пошкоджень зазнали житлові будинки, автомобілі, банк, магазин та інші цивільні об’єкти.

У ніч на 20 листопада російські війська масовано атакували Кривий Ріг реактивними безпілотниками. Внаслідок ударів значно пошкоджена інфраструктура, зокрема автозаправна станція, а частина міста залишилася без електропостачання. Загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, російські реактивні дрони атакували Львів та Львівщину. Над Львовом кілька разів лунали вибухи, сили протиповітряної оборони відбивали атаку, повідомили очільник ОВА Максим Козицький і міський голова Андрій Садовий.

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