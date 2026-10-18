На Полтавщині зафіксували влучання по території підприємства

Російські війська атакували підприємство в Полтавському районі Полтавської області. На його території зафіксували влучання. «У Полтавському районі зафіксовано влучання по території одного з підприємств», — написав очільник ОВА. За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Інформації про масштаби пошкоджень та інші наслідки удару наразі немає.

Дані щодо наслідків російської атаки уточнюються. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич у своєму Telegram-каналі.

Унаслідок російської атаки атакували на Полтаву одна людина загинула, ще щонайменше двоє дістали поранення. Також пошкоджено приватні житлові будинки.

Унаслідок російської атаки на Полтаву троє людей дістали травми. Також пошкоджень зазнали школа, житлові будинки та автомобілі.