На Прикарпатті внаслідок російської атаки пошкоджено приватні будинки
У Більшівцівській громаді Івано-Франківської області внаслідок російської атаки 17 листопада зафіксовано пошкодження приватних домогосподарств. Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлана Онищук.
За словами очільниці регіону, до місцевої влади надійшли звернення від мешканців щодо пошкодження покрівель та віконних конструкцій у житлових будинках. Інформація про постраждалих наразі не надходила.
Світлана Онищук також нагадала, що власники пошкодженого внаслідок обстрілу майна можуть звернутися по фінансову допомогу, яка виплачується з обласного бюджету.
Джерело: Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.
Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області, зокрема багатоповерховий будинок в обласному центрі. Унаслідок обстрілу шестеро людей дістали поранення, а частина населених пунктів залишилася без електропостачання.
Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що рух поїздів між країнами зупинять 17 і 18 листопада. За його словами, російський безпілотник влучив приблизно за 300 метрів від залізничного вокзалу Мукачева.