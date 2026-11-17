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У Більшівцівській громаді Івано-Франківської області внаслідок російської атаки 17 листопада зафіксовано пошкодження приватних домогосподарств. Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлана Онищук.

За словами очільниці регіону, до місцевої влади надійшли звернення від мешканців щодо пошкодження покрівель та віконних конструкцій у житлових будинках. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Світлана Онищук також нагадала, що власники пошкодженого внаслідок обстрілу майна можуть звернутися по фінансову допомогу, яка виплачується з обласного бюджету.

Джерело: Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області, зокрема багатоповерховий будинок в обласному центрі. Унаслідок обстрілу шестеро людей дістали поранення, а частина населених пунктів залишилася без електропостачання.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що рух поїздів між країнами зупинять 17 і 18 листопада. За його словами, російський безпілотник влучив приблизно за 300 метрів від залізничного вокзалу Мукачева.

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