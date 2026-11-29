Упродовж неділі, 29 листопада, російські війська атакують Рівненську область, зокрема Сарненський район. Наразі відомо про 13 поранених цивільних, п’ятеро з них перебувають у важкому стані. Повітряна тривога в області триває.

«Наразі відомо про 13 поранених цивільних, з них 5 — у важкому стані», — написав він. За словами очільника ОВА, під ворожими ударами опинилася, зокрема, Сарненщина. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Повітряна тривога в Рівненській області продовжується. Олександр Коваль закликав жителів не нехтувати правилами безпеки та подбати про власний захист. Мешканцям області варто залишатися в укриттях до відбою тривоги та стежити за офіційними повідомленнями місцевої влади. Про наслідки російських атак повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Окупанти у вівторок, 24 листопада, атакували цивільне підприємство у Сарненському районі Рівненської області, внаслідок чого сталося загоряння одного з приміщень.

Вранці 24 листопада російські війська атакували енергетичні об'єкти на півночі Рівненської області. Наразі електропостачання відновили для всіх абонентів, повідомили в обласній владі.

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