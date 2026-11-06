На Рівненщині внаслідок ранкової атаки РФ загинув чоловік

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У Сарненському районі Рівненської області внаслідок ранкової атаки російських військ 6 листопада загинув чоловік. Також зафіксовано пошкодження житлового будинку та вантажного автомобіля.

За попередньою інформацією, ворожий удар пошкодив приватний будинок і вантажівку. На місці події працюють відповідні служби, які з’ясовують обставини атаки та її наслідки.

Раніше вранці 6 листопада Повітряні сили Збройних сил України попереджали про рух російського реактивного безпілотника в напрямку міста Сарни Рівненської області.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль у Телеграмі.

У ніч на 6 листопада та вранці російські війська завдали ударів по об’єктах енергетики Кіровоградської області.

5 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Білої Церкви на Київщині, застосувавши реактивні безпілотники.

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