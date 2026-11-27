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На заводі «Хромпик» у Первоуральську Свердловської області РФ виникли проблеми з виплатою зарплат.

Наприкінці жовтня працівники почали скаржитися на затримки грошей: частина персоналу отримала зарплату за вересень, іншим, за їхніми словами, заборгували значні суми. Один із працівників заявив, що йому не виплатили 160 тисяч рублів.

Також люди повідомляють про відсутність зарплати за жовтень, яку мали отримати 15 листопада.

Паралельно на підприємстві почалися звільнення. Працівників викликають до керівництва та пропонують розірвати трудові договори за згодою сторін, що дозволяє уникнути виплат, передбачених у разі скорочення. Тим, хто відмовляється, нібито погрожують додатковими жорсткими перевірками знань з техніки безпеки та звільненням за статтею. За інформацією одного зі співробітників, заяви на звільнення вже написали 113 осіб.

На заводі підтвердили затримки зарплат, пояснивши їх складною ситуацією на ринку, логістичними проблемами з відвантаженням продукції та необхідністю оптимізації виробничих процесів.

Нагадаємо, у Росії стрімко погіршуються споживчі настрої, знижується довіра до економіки та зростає тривожність через можливу нову хвилю мобілізації. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Після трьох років неочікуваного економічного зростання росія стикається з раптовим уповільненням — витрати на війну, інфляція та падіння цін на нафту почали тиснути на економіку, яка ще донедавна здавалася стійкою до санкцій.

Кредитування населення у росії скоротилося до шестирічного мінімуму.

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