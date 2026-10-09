На росії паніка, бо затриманого в Чорногорії Z-блогера можуть видати Україні

0:00 / 0:00

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що керівника російської пропагандистської мережі «Рибарь» Михайла Звінчука та його спільників можуть передати Україні, а не США.

За її словами, це може мати серйозні наслідки для затриманих.

Симоньян закликала росіян утримуватися від поїздок до країн, які вона вважає ворожими, навіть якщо формально такі подорожі дозволені. Вона також заявила, що після повернення затриманим пояснять, «як потрібно Батьківщину любити».

Раніше повідомлялося, що під час затримання в Чорногорії у Звінчука та його спільників виявили цифрове обладнання, безпілотники, електронні пристрої та мобільні телефони.

Водночас інформація про можливу передачу Звінчука Україні наразі не підтверджена. Симоньян висловила власний прогноз, а не повідомила про ухвалене рішення.

Прем’єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч заявив, що затримання засновника російського пропагандистського проєкту «Рибарь» Михайла Звінчука пов’язане із захистом національних інтересів країни та її європейського майбутнього. Операція відбулася вранці 9 жовтня в місті Рисан за участю поліції та Агентства національної безпеки Чорногорії.

Нагадаємо, у Чорногорії затримали керівника російського провоєнного каналу Рибарь.

Читай нас у