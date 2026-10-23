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На сайті Міністерства освіти Росії з’явилася фотографія, на якій у Володимира Путіна шість пальців на лівій руці. Імовірно, зображення обробили за допомогою штучного інтелекту, який також спотворив обличчя Путіна та Кім Чен Ина.

Фото опублікували за підсумками візиту міністра освіти РФ Сергія Кравцова до Північної Кореї. Журналісти порівняли його з оригінальним знімком північнокорейської газети «Нодон Сінмун» і виявили інші спотворення — зокрема, на гербах і написах.

Помилки знайшли й на інших фотографіях із поїздки. На знімках із відкриття центру російської мови в Пхеньяні текст на інформаційних стендах був беззмістовним, а назви та окремі слова написані з помилками. На фотографіях північнокорейських ЗМІ таких недоліків не було.

Дослідник Росії Кріс Мандей припустив, що чиновники могли використовувати ШІ, аби приховати певні деталі на знімках або змінити зовнішність людей. Після появи інформації деякі фотографії та сторінка про візит Кравцова на сайті російського відомства стали недоступними.

Російський бізнесмен і власник пропагандистського телеканалу «Царьград» Костянтин Малофєєв закликав диктатора Володимира Путіна завдати ядерного удару по складах західного озброєння в Україні.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що захоплені Росією українські території нібито є «історичними землями Росії». Він також стверджує, що Україна не має підстав говорити про втрату цих земель, і посилається на нібито бажання жителів Донбасу та так званої «Новоросії» приєднатися до РФ. Заява пролунала на тлі обговорення можливого відновлення мирних переговорів після зустрічі Путіна зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що під час зустрічі з американським представником Стівом Віткоффом російський лідер не передавав жодних документів із пропозиціями щодо врегулювання війни в Україні.

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