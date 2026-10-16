На Сумщині через обстріли РФ вісім людей отримали поранення

У Сумській області минулої доби внаслідок російських обстрілів поранення та травми дістали восьмеро людей. Ворог атакував 31 населений пункт регіону, загалом завдавши 85 ударів. На місцях влучань працюють поліцейські та вибухотехніки.

За даними правоохоронців, російські війська застосовували керовані авіаційні бомби, артилерію, міномети та ударні безпілотники різних типів.

У Сумській громаді внаслідок атак російських дронів поранення та травми отримали п’ятеро людей. Серед постраждалих — чоловіки віком 66, 48 і 53 роки, а також жінки віком 24 та 50 років.

Ще двоє чоловіків постраждали в Середино-Будській громаді. Унаслідок влучання ворожих безпілотників травмовано місцевих жителів віком 57 та 36 років.

На всіх місцях російських ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки, які документували наслідки атак і обстежували території.

За інформацією правоохоронців, протягом минулої доби російські війська завдали 85 ударів по 31 населеному пункту Сумської області.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Російські війська обстріляли приватний житловий сектор столиці. Вогнеборці ліквідували пожежу на загальній площі 190 кв. м. Фото наслідків атаки оприлюднили рятувальники.

Раніше чоловік, якого 14 жовтня дістали з-під завалів зруйнованого будинку в Запоріжжі, помер у лікарні від отриманих поранень.

14 жовтня російські війська завдали ударів по житловій забудові Запоріжжя. Під атаку потрапили кілька вулиць приватного сектору у Вознесенівському районі міста. Є поранені, пошкоджені будинки.

Російські війська атакували Запоріжжя, влучивши в житлову забудову приватного сектору. «Росіяни атакували житлову забудову Запоріжжя», — написав Семікін.

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