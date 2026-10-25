На Сумщині через російські атаки спалахнули пожежі, є поранений

У Сумській області внаслідок російських атак травмувалася одна людина. Під обстрілами опинилися об’єкти цивільної інфраструктури, сільськогосподарська техніка та приватні домоволодіння. Рятувальники загасили пожежі, однак через загрозу повторних ударів їм доводилося тимчасово зупиняти роботу.

За даними рятувальників, обстріли пошкодили об’єкт цивільної інфраструктури, сільськогосподарську техніку та нежитлову споруду у Свеській і Степанівській громадах. Також під удар потрапило приватне домоволодіння в Ямполі. Унаслідок атак виникли пожежі. На місце прибули рятувальники, які ліквідували займання та обстежили території, щоб перевірити наслідки обстрілів.

Водночас робота надзвичайників проходила в умовах небезпеки. Через загрозу повторних російських ударів їм доводилося тимчасово призупиняти роботи, а після зниження загрози — повертатися до виконання завдань. За інформацією ДСНС, унаслідок російських атак на Сумщині травмувалася одна людина. Інших подробиць про стан постраждалого служба не повідомила. Про наслідки російських атак повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Facebook.

Російський безпілотник прицільно атакував ферму в Конотопському районі Сумської області. Унаслідок удару загинула працівниця підприємства, ще четверо людей постраждали.

Вранці 24 жовтня частина Сумської області залишилася без електроенергії внаслідок російських атак.

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