На Сумщині готуються до важкої зими та посилюють захист енергетики

На Сумщині наразі не оголошуватимуть евакуацію жителів Сум та інших великих міст області через ризики складної зими. Водночас регіон готується до можливих перебоїв зі світлом, теплом і водою через російські удари по критичній інфраструктурі.

За словами Олега Григорова, наразі влада не ухвалювала рішення про евакуацію мешканців обласного центру та інших великих міст Сумщини. Він пояснив, що рекомендації виїжджати та офіційне оголошення евакуації — це різні речі. Поки що обов’язкових рішень щодо виїзду жителів із великих міст немає. «Щодо порад виїжджати (з великих міст — ред.) — ми або оголошуємо евакуацію, або не оголошуємо. Наразі на Сумщині ми її не оголошуємо», — зазначив очільник ОВА в інтерв’ю «Укрінформу».

Водночас це не означає, що зима в регіоні мине без проблем. Григоров попередив, що вона буде складною передусім через російські атаки. Російські війська цілеспрямовано б’ють ракетами та керованими авіабомбами по критичних об’єктах, від яких залежить робота важливої інфраструктури. Такі удари можуть створювати додаткові ризики для постачання електроенергії, опалення та води. Тому регіональні служби готуються до можливих пошкоджень і перебоїв, а рішення щодо подальших дій залежатимуть від розвитку ситуації.

Як область готується до холодів

На Сумщині реалізують план стійкості, який має допомогти регіону пройти зиму навіть у разі нових російських атак. Він передбачає кілька напрямів роботи: захист важливих об’єктів, встановлення додаткових джерел електроенергії та забезпечення резервного живлення.

Зокрема, йдеться про інженерний захист критичної інфраструктури. Також в області планують розгортати додаткову розподілену генерацію. Це означає, що електроенергію вироблятимуть не лише великі об’єкти, а й додаткові джерела, розташовані в різних місцях. Такий підхід допомагає зменшити залежність від окремих енергетичних об’єктів.

Ще один напрям — забезпечення важливих об’єктів резервними джерелами живлення. Вони мають допомогти підтримувати роботу обладнання, якщо основне електропостачання буде перерване. Це особливо важливо для об’єктів, від яких залежить забезпечення людей необхідними послугами. Водночас підготовка до зими не обмежується лише роботою обласної влади. За словами Григорова, мешканці також самостійно шукають способи підготуватися до можливих холодів і відключень.

Як до зими готуються самі мешканці

Деякі родини купують автономні джерела живлення та засоби обігріву, щоб мати можливість пережити перебої з електроенергією й опаленням. Інші, якщо мають таку змогу, розглядають варіант тимчасового переїзду в безпечніше місце. Такі рішення кожна сім’я ухвалює з огляду на власні обставини. Важливими залишаються не лише можливість забезпечити житло теплом і електроенергією, а й безпека людей під час російських атак.

Григоров наголосив, що подальші рішення щодо можливого переміщення мешканців залежатимуть від кількох чинників. Насамперед влада стежитиме за стабільністю постачання світла, тепла та води. Також враховуватимуть безпекову ситуацію та загрозу атак з повітря. Отже, наразі евакуацію з великих міст Сумщини не оголошують. Проте ситуація може змінитися, якщо виникнуть нові загрози для населення або постачання базових послуг. Тому влада продовжує готувати інфраструктуру до зими, а мешканці самостійно вирішують, яких додаткових заходів ужити для власної безпеки.

Що відомо про евакуацію з прифронтових громад

Окремо на Сумщині триває евакуація з небезпечних прифронтових громад. За даними, наведеними в іншому матеріалі «Укрінформу», у таких громадах залишаються близько 34 тисяч цивільних, які підлягають евакуації. Це окремий процес, який не слід плутати з можливим виїздом жителів Сум та інших великих міст області. Рішення щодо евакуації з прифронтових територій пов’язані з безпосередньою загрозою обстрілів, тоді як для великих міст наразі такого рішення не оголошували.

Раніше, після критичних пошкоджень енергосистеми, влада Києва також закликала жителів за можливості розглянути тимчасовий переїзд до передмістя або приватного сектору, де є альтернативні способи опалення. Це була рекомендація на тлі ризиків для енергопостачання, а не оголошення загальної евакуації столиці. Про це в інтерв'ю заявив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

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