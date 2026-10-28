На Сумщині після нічної атаки загорілися інфраструктура та автомобілі

У ніч проти 28 жовтня російські військові атакували Путивльську громаду на Сумщині. Після удару спалахнули пожежі на об’єкті цивільної інфраструктури та в автомобілях. Рятувальники загасили вогонь і обстежили територію, за попередніми даними, люди не постраждали.

За даними рятувальників, російські військові завдали удару по Путивльській громаді. Унаслідок атаки виникла пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури. Також загорілися транспортні засоби. У ДСНС не уточнили, який саме об’єкт потрапив під удар і скільки автомобілів пошкоджено. Інформації про масштаби руйнувань наразі також немає.

Рятувальники ліквідували займання

На місце події прибули рятувальники. Вони працювали над гасінням пожеж і перевіряли територію, щоб переконатися, що всі осередки горіння ліквідовані. «Усі осередки горіння ліквідовано, території обстежено», — повідомили в ДСНС. За попередньою інформацією, унаслідок атаки ніхто не постраждав. Водночас остаточні дані про наслідки удару та пошкодження уточнюються.

Російські війська регулярно атакують прикордонні громади Сумської області. Такі удари становлять загрозу для місцевих жителів і можуть призводити до пошкодження цивільної інфраструктури. Про нічну атаку повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області.

Російські війська протягом доби — з ранку 27 до ранку 28 жовтня — завдали 50 ударів по 26 населених пунктах у 14 територіальних громадах Сумської області. Унаслідок атак постраждали двоє чоловіків.

У Сумській області внаслідок російських атак травмувалася одна людина. Під обстрілами опинилися об’єкти цивільної інфраструктури, сільськогосподарська техніка та приватні домоволодіння. Рятувальники загасили пожежі, однак через загрозу повторних ударів їм доводилося тимчасово зупиняти роботу.

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