На Сумщині російський удар біля магазину поранив людину

Російські війська завдали удару поблизу магазину в одному з населених пунктів Путивльської громади на Сумщині. Унаслідок атаки постраждала людина, яка саме прямувала до магазину. Вона дістала поранення ноги.

Влучання сталося поблизу магазину. У момент атаки там перебувала людина, яка йшла за покупками. Вона отримала поранення ноги. «Сьогодні в одному з населених пунктів Путивльської громади зафіксовано черговий ворожий удар. Влучання сталося поблизу магазину. На жаль, внаслідок атаки постраждала людина, яка в цей момент прямувала до магазину. Вона отримала поранення ноги», — написав Гаврильчук.

Постраждалого внаслідок атаки російських військ зафіксували в Конотопському районі Сумської області. Інших подробиць про стан людини та наслідки удару голова громади у своєму повідомленні не навів. Про російський удар повідомив голова Путивльської міської громади Костянтин Гаврильчук у Facebook.

Російські війська атакували безпілотниками цивільних у Великописарівській громаді Охтирського району Сумської області. Унаслідок удару важко поранена жінка, яка їхала велосипедом між населеними пунктами. Також окупанти знищили автомобіль місцевого жителя.

Упродовж минулої доби російські війська атакували 17 населених пунктів Сумської області. Унаслідок обстрілів загинув 63-річний чоловік, ще семеро людей постраждали, серед них — 12-річна дівчина.

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