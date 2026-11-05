На Сумщині жителі прифронтових сіл залишилися без газопостачання

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5 листопада жителі прифронтової Стецьківки та інших населених пунктів Стецьківського старостату Сумської громади повідомляють про припинення газопостачання. Місцеві мешканці наголошують, що відсутність газу створює серйозні труднощі для повсякденного життя.

У зв'язку із ситуацією люди звернулися до місцевої та обласної влади з проханням втрутитися й посприяти якнайшвидшому відновленню газопостачання.

За словами Руденка, Стецьківка, де він народився та виріс, нині перебуває у прифронтовій зоні Сумщини неподалік кордону з Курською областю Росії.

Через припинення подачі газу жителі кількатисячного старостату опинилися у складних умовах. Особливе занепокоєння викликає наближення зимових холодів, адже газопостачання необхідне для побутових потреб та опалення будинків.

«Мої односельці кажуть: це – критична ситуація, яка ставить їх на межу виживання», – наголосив Руденко.

Місцеві жителі публічно звернулися до керівництва Сумської міської та обласної влади, профільних міністерств і газорозподільних служб, зокрема «Сумигазу». Вони просять знайти можливість забезпечити прифронтові населені пункти газом.

Автор допису також закликав звернути увагу на проблему керівництво Сумської обласної військової адміністрації, Сумської міської військової адміністрації та представників центральної влади.

«Стецьківчани просять владу не залишати прифронтові села сам на сам із цією проблемою і знайти спосіб, як забезпечити людей газом», – зазначив Руденко.

Про це повідомляється із посиланням на допис Сергія Руденка у Facebook.

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