На Тернопільщині після атаки дрона частина споживачів залишилася без світла

Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Тернопільської області. Уранці безпілотник влучив в об’єкт енергетики поблизу села Старий Вишнівець у Кременецькому районі. Через це частина споживачів залишилася без електропостачання. «Сьогодні вранці зафіксовано влучання БпЛА в районі населеного пункту Старий Вишнівець на Кременеччині. Уражено об’єкт енергетики. Як наслідок — знеструмлено частину споживачів», — написав очільник ОВА.

За його словами, повідомлень про постраждалих наразі не надходило. Інформацію про масштаби пошкоджень енергетичного об’єкта та терміни відновлення електропостачання поки не уточнили. На місці працюють відповідні служби. Вони мають оцінити наслідки удару та вжити необхідних заходів для відновлення роботи пошкодженої інфраструктури.

Російські війська продовжують атакувати енергетичні об’єкти в різних регіонах України. Такі удари можуть призводити до перебоїв з електропостачанням для місцевих жителів і підприємств. Про атаку повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух у Telegram.

Російські війська повторно завдали удару по об’єкту енергетичної інфраструктури на Тернопільщині. Інформація про наслідки атаки наразі не уточнюється.

У Чорткові Тернопільської області внаслідок атак російських безпілотників повністю знищено іноземне підприємство, яке працювало в громаді понад 10 років і було одним із найбільших платників податків.