На тлі втрат російської армії РПЦ облетіла фронт із християнською святинею

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Священники Російської православної церкви провели над Донбасом так званий повітряний хресний хід із мощами Георгія Побідоносця. Для цього вони використали військовий вертоліт і облетіли ділянки фронту на Куп’янському та Лиманському напрямках, де діє російське угруповання «Захід». Про це повідомив військовий відділ Московського патріархату.

Обліт відбувся на тлі територіальних втрат російської армії на Донбасі. За оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW), у вересні та протягом перших трьох тижнів жовтня російські війська втратили контроль над 241 км² території. Зокрема, вони втратили виступ поблизу Лимана, а під час наступу на Слов’янськ виникла загроза оточення їхніх сил.

У РПЦ заявили, що російські військові нібито мають «молитовний щит» і заступництво святого воїнства. Там також наголосили, що традиція освячувати рубежі країни святинями існує вже багато століть. Відео польоту супроводжується піснею на вірші священника Георгія Дехтярьова про віру та молитви під час війни.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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