На Трипільській та Зміївській ТЕС триває ліквідація наслідків ракетного удару РФ

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Триває ліквідація наслідків російського ракетного удару по Трипільській та Зміївській теплоелектростанціях.

За даними «Центренерго», працівники обох станцій об’єднали зусилля, щоб усунути наслідки атаки та виконати необхідні відновлювальні роботи.

У компанії також подякували рятувальникам ДСНС за оперативність, мужність і самовіддану роботу під час ліквідації наслідків удару.

Джерело: ПАТ «Центренерго»

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