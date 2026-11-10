На Великобурлуцькому напрямку росіяни намагаються розширити зону просування – Трегубов
На Великобурлуцькому напрямку російські війська намагаються просуватися в різних напрямках, щоб розширити вклинення в українську оборону.
Ситуація на Великобурлуцькому напрямку
Так, за словами речника, російські окупанти намагаються розширити вклинення на Великобурлуцькому напрямку. Наразі воно залишається невеликим, однак загарбники активно намагаються просуватися в різні боки.
"Ми намагаємося робити все, щоб їм це не вдалося, намагаємося протидіяти усіма наявними в нас засобами", - наголосив Трегубов.
Обстановка на Вовчанському напрямку
Також речник зазначає, що на Вовчанському напрямку все відносно стабільно.
"Зараз росіяни намагаються сунути в бік Вільчі та в бік Вовчанських Хуторів, намагаються просуватися в бік Білого Колодязя і намагаються якось розширювати зону контролю безпосередньо вздовж кордону", - розповів він.
Зазначається, що на цій ділянці фронту є доволі велика сіра зона та інтенсивні бойові дії порівняно з іншими районами. Водночас принципових змін лінії розмежування станом на зараз немає.
Про це розповів речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов у телеефірі, із посиланням на Укрінформ.
Росіяни трохи просунулися в сірій зоні біля Козачої Лопані — Трегубов.
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