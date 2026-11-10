На Великобурлуцькому напрямку росіяни намагаються розширити зону просування – Трегубов

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На Великобурлуцькому напрямку російські війська намагаються просуватися в різних напрямках, щоб розширити вклинення в українську оборону.

Ситуація на Великобурлуцькому напрямку

Так, за словами речника, російські окупанти намагаються розширити вклинення на Великобурлуцькому напрямку. Наразі воно залишається невеликим, однак загарбники активно намагаються просуватися в різні боки.

"Ми намагаємося робити все, щоб їм це не вдалося, намагаємося протидіяти усіма наявними в нас засобами", - наголосив Трегубов.

Обстановка на Вовчанському напрямку

Також речник зазначає, що на Вовчанському напрямку все відносно стабільно.

"Зараз росіяни намагаються сунути в бік Вільчі та в бік Вовчанських Хуторів, намагаються просуватися в бік Білого Колодязя і намагаються якось розширювати зону контролю безпосередньо вздовж кордону", - розповів він.

Зазначається, що на цій ділянці фронту є доволі велика сіра зона та інтенсивні бойові дії порівняно з іншими районами. Водночас принципових змін лінії розмежування станом на зараз немає.

Про це розповів речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов у телеефірі, із посиланням на Укрінформ.



Росіяни трохи просунулися в сірій зоні біля Козачої Лопані — Трегубов.

DeepState зафіксував просування російських військ на Покровському напрямку.

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