Російська влада обіцяє якомога швидше відновити переправу через Керченську протоку, однак ремонт Кримського мосту може тривати близько двох років навіть за відсутності нових українських атак. Попередні удари вже призводили до багатомісячних ремонтних робіт, а нинішня, четверта за рахунком атака завдала значно серйозніших пошкоджень. Зокрема, разом із дорожнім полотном обвалилася сталева арка завдовжки 227 метрів, яка була найскладнішим елементом конструкції. Її виготовлення та монтаж навіть у мирний час тривали близько півтора року.

«Близько двох років — це розумний термін для відновлення руху автомобільним мостом», — заявив The New York Times професор Університету Халіфа в Абу-Дабі, фахівець із цивільного та екологічного інженерного проєктування Андреас Каппос.

Водночас він зауважив, що такий прогноз можливий лише за умови, що роботи не перериватимуться через нові українські удари, а опори, на яких тримається арковий проліт, не зазнали серйозних пошкоджень.

Під час будівництва мосту, на яке витратили понад 3,5 млрд доларів, сталеві елементи арки протягом кількох місяців виготовляли на заводі у Воронежі. Після цього їх майже 11 місяців зварювали на береговому стапелі біля протоки. Готову конструкцію доправили до місця встановлення на понтонах катамаранного типу. Ще кілька місяців знадобилося, щоб з’єднати арку з рештою мосту та облаштувати дорожнє покриття по всій його довжині.

Навіть звичайне розчищення уламків може стати складним завданням, зазначив у коментарі NYT інженер-консультант Дональд Дьюзенберрі, який брав участь у розслідуванні випадків обвалення мостів. За його словами, арковий проліт суттєво відрізняється від типових повторюваних секцій, які становлять більшу частину конструкції та які можна відносно легко замінити. Якщо ж додатково доведеться ремонтувати опори, це ще більше ускладнить відновлювальні роботи.

Водночас наведені оцінки не враховують імовірності нових ударів Сил безпілотних систем України. Під загрозою можуть опинитися не лише сам міст, а й судна та обладнання, які залучатимуть до його відновлення, наголошують експерти.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

Кримський міст може не запрацювати повноцінно до кінця війни.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під ударом. Про атаку повідомив гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов, зазначивши, що рух транспорту мостом тимчасово припинили.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під атакою. OSINT-ресурси повідомляють про ймовірне падіння автомобільної арки переправи у воду, тоді як призначена РФ окупаційна влада Криму оголосила про зупинення руху транспорту мостом.