На війні в Україні ліквідований 50-річний російський актор Єфим Старцев

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Російський актор Єфим Старцев був ліквідований під час війни в Україні у віці 50 років. Він був відомий завдяки ролям у популярному російському серіалі.

На війні проти України ліквідований російський актор Єфим Старцев, відомий за серіалами «Ментовські війни» та «Наш спецназ». Йому було 50 років. Про його загибель стало відомо лише зараз, хоча він загинув ще 30 вересня.

Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на представників його оточення, актора поховали в Санкт-Петербурзі поруч із родичами.

Як саме Єфим Старцев опинився на війні проти України та за яких обставин приєднався до російських окупаційних військ, невідомо.

Останні роботи, зазначені у фільмографії Старцева, датуються 2022 роком. Тоді він знімався в серіалі «Чудова п’ятірка 5», де зіграв директора спортзалу Михайла Канавіна.

Єфим Старцев народився 21 травня 1976 року. Зніматися він почав не пізніше 2015 року. Актор переважно грав у російських детективних, кримінальних і гостросюжетних серіалах. Однією з його помітних робіт стала роль охоронця Панайотова в популярному російському серіалі «Ментовські війни».

Ще один проєкт за участю актора — серіал «Наш спецназ», у якому він зіграв бандита. Крім того, Старцев з’являвся в серіалах «Ленінград 46», «Морські дияволи. Смерч 2», «Невський. Тінь архітектора», «Шеф. Чоловіча робота», «Чудова п’ятірка 5» та «Стражі Вітчизни 3».

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