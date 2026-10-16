На війні загинув колишній футболіст збірної України та Динамо

У боях за незалежність України з російськими терористичними військами загинув колишній півзахисник національної збірної та київського «Динамо» Роман Максимюк. Його загибель підтвердили за результатами ДНК-експертизи після року пошуків і сподівань на повернення.



Роман Максимюк вважався зниклим безвісти з початку 2025 року. Востаннє український воїн виходив на зв'язок 30 січня 2025 року, коли його підрозділ виконував бойові завдання на Покровському напрямку.

Спортсмен долучився до лав Збройних сил України восени 2022 року, вступивши до війська добровольцем. Він проходив службу на посаді навідника у складі 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. Побратими зазначали, що на передовій Максимюк бився край мужньо, за що згодом був відзначений військовою нагородою.

"Чуда не стало. Рік надії, очікування, молитв і віри… Рік, упродовж якого ми жили між небом і землею, хапалися за найменшу надію та вірили, що Рома повернеться додому. Дякую всім, хто молився, підтримував, допомагав шукати й не давав згаснути надії. Прошу пам'ятати мого Рому. Він був не просто зниклим безвісти. Він був чоловіком, татом, сином, другом. Людиною, яку любили і чекали", - написала у соціальних мережах дружина загиблого воїна Віра.

Нагадаємо, що на війні загинув колишній український баскетболіст Клим Лійв, який виступав у Вищій лізі та працював дитячим тренером. Незадовго до загибелі він отримав державну нагороду.

На фронті під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку 19 вересня загинув колишній політв'язень Кремля, громадсько-політичний діяч і співзасновник УНА-УНСО Микола Карпюк.

Раніше загинув керівник пошукової групи Плацдарм зі Слов’янська Олексій Юков.

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