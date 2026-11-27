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Унаслідок нічної російської атаки на Вінницьку область пошкоджено об’єкти енергетичної та залізничної інфраструктури. Постраждалих немає.

«Внаслідок нічної ворожої атаки на Вінниччині пошкоджено об'єкти енергетичної та залізничної інфраструктури. На щастя, постраждалих немає. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки», – написала вона у Telegram у п’ятницю вранці.

Наразі відповідні служби працюють над усуненням наслідків російського удару.

Про це повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

Російські війська в ніч проти 27 листопада завдали комбінованих ударів по Ізюму Харківської області. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі й об’єкти інфраструктури, виникли пожежі. Щонайменше шестеро людей постраждали.

Упродовж доби 26 листопада російські війська завдали 699 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак на Запоріжжя та Запорізький район одна людина загинула, ще 16 дістали поранення.

З вечора 26 листопада російські війська понад 20 разів атакували безпілотниками п’ять районів Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів загинула одна людина, ще двоє дістали поранення. Також зафіксовані пошкодження підприємств, житлового будинку та інфраструктури.

Увечері 26 листопада російські війська атакували Запоріжжя. Під удар потрапив об’єкт інфраструктури, а в одній із виробничих будівель після атаки виникла пожежа. Інформації про постраждалих наразі немає.

У Запоріжжі кількість постраждалих унаслідок російського обстрілу Дніпровського району в четвер, 26 листопада, зросла до чотирьох людей. Водночас автомобільний рух греблею ДніпроГЕС частково відновили — тепер нею можна проїхати з центру міста на правий берег Дніпра. Раніше повідомлялося про одного загиблого та одного пораненого.

У четвер, 26 листопада 2026 року, російські війська атакували Запоріжжя, внаслідок чого загинула одна людина та ще одна дістала поранення, повідомив в.о. голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Удар припав по Дніпровському району міста, де зафіксовано влучання по транспортній інфраструктурі.

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