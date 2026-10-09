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На Вінниччині пролунав вибух під час атаки реактивного дрона

UA.NEWS 09 Жовтня 2026 22:26
На Вінниччині пролунав вибух під час атаки реактивного дрона

На Вінниччині під час повітряної тривоги пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про рух реактивного безпілотника з Одещини в напрямку області. Інформації про постраждалих і руйнування наразі немає.

 

Увечері на Вінниччині було чутно вибух на тлі повітряної тривоги. Перед цим військові повідомляли про рух реактивного безпілотника в напрямку області.

Що відомо про вибух на Вінниччині

Повітряну тривогу у Вінницькій області оголосили о 20:20. Згодом Повітряні сили попередили про реактивний БпЛА, який рухався з Одещини в напрямку Вінниччини. Спочатку військові повідомили про загрозу для району Піщанки. Пізніше з’явилися попередження про рух безпілотника в напрямку Іллінців, а згодом — Вендичан.

На тлі цієї атаки в області пролунав вибух. Водночас наразі немає підтвердженої інформації про те, де саме він стався та чи пов’язаний безпосередньо з роботою протиповітряної оборони. Також поки не повідомляли про можливі руйнування, пошкодження інфраструктури або постраждалих. Жителів Вінниччини закликають залишатися в укриттях до офіційного відбою повітряної тривоги та стежити за повідомленнями місцевої влади й Повітряних сил ЗСУ. Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

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