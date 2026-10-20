На Вінниччині російський дрон спричинив пожежу на об’єкті критичної інфраструктури
Унаслідок російської атаки безпілотника на Вінниччині виникла пожежа на одному з об’єктів критичної інфраструктури.
Рятувальники ліквідували всі осередки загоряння.
Піротехніки ДСНС також обстежили прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів.
До ліквідації наслідків атаки залучили 68 рятувальників і 14 одиниць техніки. Постраждалих немає.
Джерело: Наталя Заболотна, Вінницька ОВА
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