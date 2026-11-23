На Вінниччині внаслідок нічної атаки РФ пошкоджено підприємство та житлові будинки
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Російські війська під час нічного удару по Вінницькій області 23 листопада пошкодили цивільне підприємство та приватні оселі.
Про це у Телеграмі повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.
«Внаслідок ворожої атаки цієї ночі на Вінниччині пошкоджено цивільне підприємство», — написала Заболотна.
За її словами, в іншій громаді області постраждали приватні будинки — пошкоджений дах та вибиті вікна.
Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки, зазначила вона.
Раніше Росія пошкодила багатоповерхівку в Харкові, є постраждалі.
Росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину з вечора, є поранені.
Також Російські війська завдали 66 ударів по Сумщині за добу, загинула дитина.