0:00 / 0:00

Російські війська під час нічного удару по Вінницькій області 23 листопада пошкодили цивільне підприємство та приватні оселі.

Про це у Телеграмі повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

«Внаслідок ворожої атаки цієї ночі на Вінниччині пошкоджено цивільне підприємство», — написала Заболотна.

За її словами, в іншій громаді області постраждали приватні будинки — пошкоджений дах та вибиті вікна.

Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки, зазначила вона.

Раніше Росія пошкодила багатоповерхівку в Харкові, є постраждалі.

Росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину з вечора, є поранені.

Також Російські війська завдали 66 ударів по Сумщині за добу, загинула дитина.

Читай нас у