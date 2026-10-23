На Волині через атаку РФ без світла залишилися понад 100 тисяч абонентів

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У ніч проти 23 жовтня російські війська атакували Волинську область реактивними безпілотниками. Унаслідок удару без електропостачання залишилися майже 105 тисяч абонентів, а в Луцьку частково обмежили подачу води.

За даними ОВА, область атакували реактивні дрони типу "Шахед". Упродовж ночі на Волинь спрямували більше 10 безпілотників.

Удари припали на об'єкти енергетики в Луцькому та Ковельському районах. Через це без електрики залишилися майже 105 тисяч абонентів.

Також у Луцьку частково обмежили водопостачання.

"Аварійні бригади працюють в посиленому режимі та роблять все можливе", - зазначили в ОВА.

Крім того, у Луцькому районі травмована одна людина і пошкоджено будинок.

Про це повідомляється з посиланням на начальника Волинської обласної військової адміністрації Романа Романюка.

Російські дрони пошкодили енергооб’єкти на Хмельниччині.

У Києві та семи областях зафіксували нові знеструмленнячерез удари РФ.

У частині областей запровадили аварійні відключення світла, — Укренерго.

Раніше Міненерго закликало не публікувати фото та відео з місць ударів по енергетиці.

У Києві та Київській області оглянули підстанції «Укренерго» та інші об’єкти генерації електроенергії, які систематично атакує Росія. Під час візиту перевірили наслідки останніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі та хід відновлювальних робіт.

Через російські атаки знеструмлені споживачі у шести областях.

Російський дрон влучив в енергооб’єкт на Полтавщині, без світла залишилися 6 тисяч споживачів.

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