На Волині після атаки РФ виникла загроза витоку аміаку

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У селищі Маневичі Волинської області після російської атаки попередили про можливу аварійну ситуацію на одному з місцевих підприємств, яка може призвести до викиду аміаку в атмосферу. Жителів громади закликали зберігати спокій, бути обережними та стежити за офіційними повідомленнями.

На одному з підприємств селища існує загроза виникнення аварійної ситуації, що може супроводжуватися викидом небезпечної хімічної речовини.

«Просимо жителів зберігати спокій, бути уважними та дотримуватися правил безпеки», — звернувся до місцевих жителів Олександр Гаврилюк.

Аміак — небезпечна хімічна речовина з різким характерним запахом, яка може спричинити подразнення очей і дихальних шляхів та отруєння. У разі можливого викиду важливо діяти відповідно до рекомендацій рятувальників і місцевої влади.

Жителям Маневичів рекомендують дотримуватися таких правил безпеки:

Негайно зайти до найближчого приміщення , щільно зачинити вікна, двері та вентиляційні отвори.

Вимкнути вентиляцію та кондиціонери , які забирають повітря ззовні.

За можливості перебувати на нижніх поверхах будівлі, оскільки аміак у газоподібному стані легший за повітря.

Захистити органи дихання спеціальним протигазом або, якщо його немає, вологою тканинною пов’язкою. Водночас така пов’язка не забезпечує надійного захисту від аміаку.

Не виходити на вулицю без нагальної потреби. Якщо оголошено евакуацію, діяти за визначеним маршрутом і виконувати вказівки рятувальників.

Якщо необхідно самостійно залишити зону хімічного забруднення, рухатися перпендикулярно до напрямку вітру, якщо це безпечно та не суперечить вказівкам екстрених служб.

Подбати про безпеку дітей, людей похилого віку та людей з інвалідністю.

Стежити за офіційними повідомленнями Маневицької селищної ради та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Якщо з’явилися різкий запах аміаку, кашель, сльозотеча або утруднене дихання, необхідно якнайшвидше залишити небезпечну зону, якщо це можна зробити безпечно, та звернутися по медичну допомогу.

Телефони екстрених служб

101 — Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

103 — екстрена медична допомога.

112 — єдина система екстреної допомоги населенню.

Жителів громади закликають зберігати спокій і не поширювати неперевірену інформацію. У разі отримання нових повідомлень про небезпеку слід керуватися офіційними вказівками місцевої влади та рятувальників.

Про це повідомив голова Маневицької громади Олександр Гаврилюк.

Ніч на Волині була надзвичайно складною — область безперервно атакували реактивні дрони типу «Шахед». Близько 20 ворожих цілей було спрямовано на регіон. Унаслідок атаки пошкоджено об’єкти цивільної та критичної інфраструктури.

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