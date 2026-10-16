На Волині після атаки РФ виникла загроза витоку аміаку
У селищі Маневичі Волинської області після російської атаки попередили про можливу аварійну ситуацію на одному з місцевих підприємств, яка може призвести до викиду аміаку в атмосферу. Жителів громади закликали зберігати спокій, бути обережними та стежити за офіційними повідомленнями.
На одному з підприємств селища існує загроза виникнення аварійної ситуації, що може супроводжуватися викидом небезпечної хімічної речовини.
«Просимо жителів зберігати спокій, бути уважними та дотримуватися правил безпеки», — звернувся до місцевих жителів Олександр Гаврилюк.
Аміак — небезпечна хімічна речовина з різким характерним запахом, яка може спричинити подразнення очей і дихальних шляхів та отруєння. У разі можливого викиду важливо діяти відповідно до рекомендацій рятувальників і місцевої влади.
Жителям Маневичів рекомендують дотримуватися таких правил безпеки:
- Негайно зайти до найближчого приміщення, щільно зачинити вікна, двері та вентиляційні отвори.
- Вимкнути вентиляцію та кондиціонери, які забирають повітря ззовні.
- За можливості перебувати на нижніх поверхах будівлі, оскільки аміак у газоподібному стані легший за повітря.
- Захистити органи дихання спеціальним протигазом або, якщо його немає, вологою тканинною пов’язкою. Водночас така пов’язка не забезпечує надійного захисту від аміаку.
- Не виходити на вулицю без нагальної потреби. Якщо оголошено евакуацію, діяти за визначеним маршрутом і виконувати вказівки рятувальників.
- Якщо необхідно самостійно залишити зону хімічного забруднення, рухатися перпендикулярно до напрямку вітру, якщо це безпечно та не суперечить вказівкам екстрених служб.
- Подбати про безпеку дітей, людей похилого віку та людей з інвалідністю.
- Стежити за офіційними повідомленнями Маневицької селищної ради та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Якщо з’явилися різкий запах аміаку, кашель, сльозотеча або утруднене дихання, необхідно якнайшвидше залишити небезпечну зону, якщо це можна зробити безпечно, та звернутися по медичну допомогу.
Телефони екстрених служб
- 101 — Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
- 103 — екстрена медична допомога.
- 112 — єдина система екстреної допомоги населенню.
Жителів громади закликають зберігати спокій і не поширювати неперевірену інформацію. У разі отримання нових повідомлень про небезпеку слід керуватися офіційними вказівками місцевої влади та рятувальників.
Про це повідомив голова Маневицької громади Олександр Гаврилюк.
Ніч на Волині була надзвичайно складною — область безперервно атакували реактивні дрони типу «Шахед». Близько 20 ворожих цілей було спрямовано на регіон. Унаслідок атаки пошкоджено об’єкти цивільної та критичної інфраструктури.