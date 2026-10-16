На Волині після масованої атаки дронів без електрики залишилися 370 тисяч абонентів

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Ніч на Волині була надзвичайно складною — область безперервно атакували реактивні дрони типу «Шахед». Близько 20 ворожих цілей було спрямовано на регіон. Унаслідок атаки пошкоджено об’єкти цивільної та критичної інфраструктури.

Станом на 08:00 без електропостачання залишилися 370 тисяч абонентів. Відновлювальні роботи тривають.

У Маневичах постраждало приватне підприємство. Є двоє травмованих, доля ще 5-ти осіб поки не відома.

У Луцьку постраждало підприємство з іноземними інвестиціями. Тут, на щастя, без постраждалих.

“Бережіть себе та близьких. Упродовж дня прошу не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та триматися подалі від торгових центрів та місць скупчення людей”, - зазначив т.в.о. начальника Волинської ОВА Роман Романюк.

Про це повідомляє т.в.о. начальника Волинської ОВА Роман Романюк. У Хмельницькому вранці 16 жовтня пролунали вибухи під час російської повітряної атаки на Україну. Незадовго до цього Повітряні сили Збройних сил України повідомили про рух реактивного безпілотника в напрямку міста. Упродовж доби російські війська завдали 669 ударів по 48 населених пунктах Запорізької області. Ворог застосовував авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію. Вранці 16 жовтня російські війська атакували Умань на Черкащині. Унаслідок удару спалахнула багатоповерхівка, травмовано п’ятеро людей. 14 жовтня російські війська завдали ударів по житловій забудові Запоріжжя. Під атаку потрапили кілька вулиць приватного сектору у Вознесенівському районі міста. Є поранені, пошкоджені будинки.

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