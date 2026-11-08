На Волині уламки російських дронів спричинили пожежу на агропідприємстві

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Унаслідок нічної атаки російських безпілотників на Волинську область у Луцькому районі виникла пожежа на території агропідприємства. Наразі займання локалізували, інформації про загиблих і постраждалих немає.

За словами очільника ОВА, минулої ночі російські війська спрямували на Волинь кілька реактивних безпілотників типу Shahed.

«Минулої ночі ворог спрямував на Волинь кілька безпілотників типу Shahed (реактивних). Унаслідок роботи сил протиповітряної оборони уламки збитих ворожих дронів упали на територію одного з агропідприємств у Луцькому районі. Там виникла пожежа в офісному приміщенні. Наразі її локалізовано», — повідомив Романюк.

За інформацією посадовця, внаслідок атаки ніхто не загинув і не постраждав.

Також сили тактичної авіації знищили російський безпілотник на території Камінь-Каширського району.

Про це повідомив начальник Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк у Телеграмі.

В Одесі вранці 8 листопада російські війська повторно завдали удару по складу продовольчих продуктів, який раніше вже зазнавав атаки. Унаслідок влучання спалахнула масштабна пожежа.

У Донецькій області внаслідок російських обстрілів 7 листопада загинули п’ятеро мирних жителів. Троє людей стали жертвами атак у Краматорську, ще двоє загинули в Біленькому та Дружківці.

У ніч на 8 листопада російський безпілотник атакував об'єкт критичної інфраструктури в Харківській області. Унаслідок удару близько 250 тисяч абонентів залишилися без електропостачання.

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