На Вовчанському напрямку росіяни атакують без значних успіхів — Трегубов

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На Вовчанському напрямку російські війська продовжують інтенсивно атакувати позиції Сил оборони України. Водночас суттєвого просування противника та значних змін на лінії фронту наразі не зафіксовано, повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

За словами Трегубова, російські підрозділи намагаються просуватися в напрямку Вільчої, Вовчанських Хуторів та Білого Колодязя.

На цих ділянках відбувається значна кількість бойових зіткнень, проте противник продовжує використовувати ті самі маршрути для атак.

"Там, як у тому не дуже коректному анекдоті, рух є, а прогресу немає. Вони активно намагаються, але атакують, в принципі, по тих самих маршрутах. Там велика кількість боєзіткнень. Намагаються ломитися в бік Вільчої, намагаються ломитися в бік Вовчанських Хуторів, намагаються ломитися в бік Білого Колодязя по тих самих маршрутах, бо інша географія не залишила", - зазначив Трегубов.

Про це в ефірі "Армія Медіа" розповів речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Трегубов спростував заяви про захоплення РФ населених пунктів на Харківщині.

Російська армія з початку вересня 2026 року втратилана 241 квадратний кілометр української території більше, ніж змогла захопити. Темпи просування окупаційних військ сповільнилися, тоді як українські сили перехоплюють ініціативу на окремих ділянках фронту.

Російські військові готують спеціалізовані підрозділи для ведення бойових дій під землею. Тим часом бійці 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія» вже протистоять російським силам у старих радянських газопроводах поблизу Куп’янська на Харківщині.

Крім того російські окупаційні війська мають просування в Донецькій області поблизу двох населених пунктів — Рай-Олександрівки та Вільного.

За минулу добу, 22 жовтня, на фронті відбулося 165 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак серед зазначених напрямків російські війська здійснили на Покровському напрямку, де зафіксували 15 штурмів.

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