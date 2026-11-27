27 листопада бригада Запоріжжяобленерго потрапила під обстріл під час робіт із відновлення електропостачання. Це вже четвертий такий випадок за останній місяць.

"Вчора наші фахівці виконували ремонт високовольтної повітряної лінії електропередачі, пошкодженої внаслідок удару загарбників, аби вже втретє за тиждень відновити електропостачання Кушугумської громади. Працювали на відкритій місцевості, тож, коли надійшло повідомлення про реактивний БПЛА, що летить в їхньому напрямку, попрямували до бригадної автівки, аби доїхати до найближчого укриття. Дійти не встигли – і саме це їх врятувало", - написав керівник Запоріжжяобленерго Андрій Стасевський.

Зазначається , що «Шахед» влучив поблизу автомобіля, від вибухової хвилі повилітали шибки, транспорт був деформований. Але люди не постраждали. Перечекавши небезпеку, енергетики повернулися до роботи, відремонтували лінію та заживили понад 3,5 тисячі споживачів.

В обленерго повідомили, що це вже четвертий подібний інцидент за поточний місяць. Від початку осені-2026 фахівці Запоріжжяобленерго вже дев'ять разів опинялися під ворожим вогнем під час виконання аварійно-відновлювальних робіт.

Про це в Телеграмі написала пресслужба Запоріжжяобленерго.

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