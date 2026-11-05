На Запоріжжі через атаку РФ загинули двоє майорів поліції

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Двоє майорів поліції — Олег Дубецький та Сергій Бережко — померли від тяжких поранень, отриманих унаслідок російського удару по службовому автомобілю поблизу Комишувахи Запорізької області. Лікарі три дні боролися за життя правоохоронців, однак врятувати їх не вдалося.

Російський безпілотник атакував службовий автомобіль поліції 1 листопада. Унаслідок удару обидва правоохоронці зазнали тяжких поранень. Попри зусилля медиків, 4 листопада поліцейські померли в лікарні.

Олег Дубецький обіймав посаду начальника чергової частини відділення поліції №4 Пологівського районного відділу поліції в Оріхові.

Сергій Бережко працював заступником начальника з превентивної діяльності цього самого підрозділу.

Обидва правоохоронці мали звання майорів поліції та присвятили службі понад 20 років свого життя. У Національній поліції зазначили, що за цей час вони виконали десятки складних завдань і залишалися відданими своїй роботі.

«Ще не оговтавшись від попередньої втрати, ми знову переживаємо горе. Пішли з життя двоє наших колег», — зазначили у відомстві.

Про це повідомляє Національна поліція України.

У Комишувасі триває четверта доба аварійно-рятувальних робіт. Станом на зараз рятувальники деблокували з-під завалів тіла 42 загиблих людей. Наразі триває ідентифікація невпізнаних тіл.

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Родини загиблих унаслідок російської атаки на Комишуваху Запорізької області отримають кошти на поховання, а пораненим виплатять грошову допомогу з обласного бюджету. Розмір виплат для однієї постраждалої людини може сягнути 50 тисяч гривень.

Удар по Комишувасі може стати найсмертоноснішою атакою РФ на цивільних – NYT

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