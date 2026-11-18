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Рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації в населеному пункті. Евакуація стосується сімей, у яких є неповнолітні діти.

Про це повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін на телемарафоні.

Евакуація стосується 80 родин, у яких живуть 85 дітей. Усього виїхати мають 184 людини.

«Важливо не просто допомогти людям виїхати, а подбати про те, де вони житимуть після евакуації та яку підтримку отримають. Це питання зараз вирішуємо разом із громадами та партнерами», — сказав Семікін на телемарафоні.

«Розраховуємо протягом тижня виконати всі основні заходи», — додав він.

Україна готує нові гуманітарні місії для евакуації громадян за підтримки Меланії Трамп — Лубінець.

До цього Лубінець анонсував додаткову евакуацію з Олешок та навколишніх сіл.

Нагадаємо, Меланія Трамп відреагувала на успішну евакуацію жителів Олешків.

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