На Запоріжжі пояснили, чому не оголошують примусову евакуацію з Біленьківської громади

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Попри погіршення безпекової ситуації та збільшення кількості російських атак, у Біленьківській громаді Запорізької області залишаються тисячі людей. Запорізька ОВА поки не планує оголошувати примусову евакуацію місцевого населення.

Про це повідомив в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

"По-перше, ми розуміємо, що ті, хто хотів – уже виїхали. Але знаємо, що в громаді залишаються тисячі людей. Не існує такої кнопки, яку б можна було натиснути і в один момент провести евакуацію. Це дуже складний процес. Навіть коли ми оголошуємо примусову евакуацію, знаходимо аргументи, садимо людей в автівку й вивозимо – через тиждень чимало з них повертаються додому. Примусова евакуація передбачає, що до кожного будинку має зайти поліція, волонтери, поговорити з людьми, пояснити, вмовити. Поки є можливість жити там і не оголошувати евакуацію, маємо її використовувати", - пояснив він.

Семікін в інтерв'ю Укрінформу зазначив, що за два тижні ОВА повернеться до цього питання знову. І тоді вже остаточно буде ухвалено рішення щодо доцільності рішення про евакуацію. За його словами, серед всіх прифронтових громад сьогодні найважча ситуація в селищі Кушугум і Біленьке.

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