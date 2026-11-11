На Запоріжжі російські FPV-дрони атакували бригаду енергетиків під час ремонту електромереж

0:00 / 0:00

У Запорізькій області російські FPV-дрони атакували бригаду АТ «Запоріжжяобленерго», яка відновлювала електропостачання Кушугумської громади. Напередодні населені пункти громади залишилися без світла через російські обстріли.

За словами керівника «Запоріжжяобленерго» Андрія Стасевського, під час ремонтних робіт по бригаді енергетиків спрямували два ворожі FPV-дрони.

«Перший дрон заплутався у повітряних лініях електропередачі та не вибухнув. Другий — збили військові, які супроводжують наших фахівців на небезпечних територіях. Тож, на щастя, минулося без постраждалих», — розповів Андрій Стасевський.

Попри атаку, енергетики завершили ремонт пошкодженого обладнання та відновили електропостачання.

Світло повернули до 3,2 тисячі домівок у селищах Кушугум та Балабине Запорізької області.

Про це повідомила пресслужба «Запоріжжяобленерго» в Telegram.

Лише протягом минулого тижня російські війська 128 разів атакували енергетичну інфраструктуру України. Під обстрілами опинилися електростанції, мережі та об’єкти нафтогазової галузі.

Росія знову атакувала енергооб’єкти ДТЕК на Дніпропетровщині, пошкоджено обладнання. Нагадаємо, що



Росія завдала ударів по енергетичних об’єктах у десяти областях Росія завдала ударів по енергетичних об’єктах у десяти областях України

Читай нас у