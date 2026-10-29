На Запоріжжі російський дрон атакував гуманітарний автобус: загинула жінка, є поранені

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У селі Біленьке Запорізької області російський FPV-дрон атакував соціальний автобус гуманітарної місії «Проліска», який перевозив місцевих жителів до Запоріжжя. Загинула 74-річна пасажирка, ще троє людей зазнали поранень.

Про це повідомив керівник гуманітарної місії «Проліска» Євген Каплін.

На момент атаки в автобусі перебували 23 пасажири та водій, переважно люди похилого віку. Водій зазнав важких поранень, чоловік 1947 року народження отримав численні осколкові поранення, ще одна жінка постраждала від уламків скла. Інші пасажири зазнали акубаротравм.

За словами Капліна, автобус був чітко позначений символікою гуманітарної місії та написом «Соціальний автобус». Він був єдиним транспортом, який сполучав село з обласним центром після припинення роботи комерційних перевізників.

Поранених евакуювали правоохоронці та військові за підтримки груп повітряного прикриття через загрозу повторних атак безпілотників.

Каплін також повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення це була 121-ша атака на працівників, волонтерів, транспорт та інфраструктуру гуманітарної місії «Проліска».

Джерело: Євген Каплін (Facebook).

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