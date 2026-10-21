На Запоріжжі російський FPV-дрон убив подружжя в цивільному авто

Уранці 21 жовтня російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль поблизу Комишувахи в Запорізькому районі. Унаслідок удару загинули 73-річний чоловік і 71-річна жінка.

Російські війська атакували цивільний автомобіль у Запорізькому районі вранці 21 жовтня. Удар FPV-дрона стався поблизу Комишувахи, коли машина рухалася дорогою. Унаслідок атаки загинули двоє людей — чоловік віком 73 роки та 71-річна жінка. Вони перебували в автомобілі під час удару.

Про трагедію повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семікін. Він наголосив, що люди просто їхали у своїх справах, коли російські військові спрямували зброю проти цивільних. «Люди просто їхали у своїх справах. Але росіяни вкотре спрямували зброю проти мирних жителів. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих», — зазначив Семікін.

Напередодні росіяни атакували автобус у Запоріжжі

Це не перша атака російських військ на цивільний транспорт у регіоні за останні дні. Увечері 20 жовтня російський FPV-дрон ударив по автобусу в Запоріжжі. Таким чином, протягом двох днів російські війська атакували безпілотниками цивільний транспорт у Запорізькій області. Унаслідок удару по автомобілю поблизу Комишувахи загинули двоє людей.

За інформацією Запорізької ОВА, рідним і близьким загиблих висловили співчуття. Інших подробиць щодо обставин атаки в повідомленні не наведено. Про це повідомив голова ОВА Михайло Семікін.

Увечері 20 жовтня російські війська атакували муніципальний автобус у Запоріжжі FPV-дроном. Безпілотник влучив у дах транспортного засобу та пошкодив його. За попередньою інформацією, одна людина дістала травми.

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