На Запорізькій АЕС відновили зовнішнє електропостачання після чергового блекауту

0:00 / 0:00

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції відновили зовнішнє електропостачання, яке було втрачено в неділю, 8 листопада, через відключення лінії напругою 330 кВ. Це був уже 27-й випадок повної втрати зовнішнього живлення станції від початку повномасштабної війни.

«Це поклало край 27-му випадку відключення зовнішнього електропостачання станції з початку військового конфлікту», – йдеться у повідомленні агентства.

У МАГАТЕ зазначили, що під час відсутності зовнішнього живлення Запорізька АЕС була змушена перейти на аварійні дизельні генератори, які забезпечували електропостачання необхідних систем станції.

За інформацією «Енергоатому», 8 листопада о 02:36 Запорізька АЕС втратила живлення від лінії електропередачі 330 кВ «Феросплавна-1». Спроба автоматичного повторного ввімкнення лінії виявилася невдалою.

Цей інцидент став уже 16-м випадком повної втрати зовнішнього електропостачання станції від початку 2026 року.

Запорізька АЕС має шість енергоблоків типу ВВЕР-1000 із загальною потужністю 6000 МВт. Після окупації російськими військами 3–4 березня 2022 року станція припинила виробництво електроенергії. З 11 вересня 2022 року ЗАЕС не виробляє електроенергію.

Про відновлення електропостачання повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у соцмережі X у ніч проти понеділка.

У ніч на 8 листопада Запорізька атомна електростанція втратила зовнішнє електропостачання. Наразі її власні потреби забезпечують резервні дизель-генератори. Це вже 16-й випадок повної втрати зовнішнього живлення ЗАЕС від початку 2026 року.

Раніше експерт заявив, що Росія може намагатися вивести з ладу енергетичну інфраструктуру України, щоб залишити населення не лише без електроенергії, а й без інших життєво необхідних комунальних послуг. Фахівець також оприлюднив можливий план від’єднання України від атомних електростанцій.

Унаслідок чергової масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру понад 600 тисяч споживачів у Дніпропетровській області залишилися без електроенергії. Лікарні та об’єкти критичної інфраструктури переходять на резервне живлення від генераторів.

Читай нас у