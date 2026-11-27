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Унаслідок російських атак на Житомирщині протягом минулої доби постраждали двоє людей, одного з них госпіталізували. Під ударами опинилися об’єкти енергетичної та логістичної інфраструктури, а також приватні житлові будинки у Житомирському та Коростенському районах.

«Впродовж минулої доби ворог атакував об'єкти енергетичної та логістичної інфраструктури, а також приватні житлові будинки у Житомирському та Коростенському районах. Внаслідок російських атак постраждали двоє людей. Одну людину госпіталізовано до медичного закладу. Знищено цивільні автомобілі, пошкоджено приватні житлові будинки. Усі пожежі, що виникли внаслідок ворожих ударів, ліквідовано підрозділами ДСНС», – написав Віталій Бунечко у п’ятницю вранці в Telegram.

Унаслідок обстрілів знищено цивільні автомобілі та пошкоджено приватні оселі. Усі пожежі, що виникли після російських ударів, рятувальники ДСНС ліквідували.

Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

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