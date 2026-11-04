На Житомирщині через російську атаку пошкоджено енергооб’єкти у трьох районах

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Увечері 3 листопада та в ніч проти 4 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру й приватні будинки в Житомирській області. Внаслідок ударів понад 180 тисяч абонентів залишилися без електропостачання, ремонтні роботи тривають.

Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

За його словами, під ударом опинилися об’єкти енергетичної інфраструктури та житлова забудова у Житомирському, Коростенському та Звягельському районах.

Унаслідок атаки пошкоджено приватний житловий будинок і легковий автомобіль. Інформації про загиблих або травмованих не надходило.

Після відбою повітряної тривоги енергетики розпочали відновлювальні роботи. Фахівці ремонтують пошкоджене обладнання та поступово повертають електропостачання споживачам.

Джерело: Віталій Бунечко

У Житомирі масово зникло світло після удару Росії, встановлюють пункти незламності.

Нагадаємо, що після російського удару в Житомирі 3 листопада зникло електропостачання, про що повідомляють місцеві Telegram-канали. Також містяни пишуть про перебої з водою.

До цього стало відомо, що на Житомирщині після російської атаки знеструмлені понад 650 населених пунктів.

Раніше російські безпілотники атакували Житомирську область. Пошкоджень зазнали об’єкт енергетичної інфраструктури, амбулаторія, житловий будинок і приватне підприємство. За попередніми даними, люди не загинули й не постраждали.

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