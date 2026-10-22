На Житомирщині через удар дрона по приватному будинку постраждали дев’ятеро людей

0:00 / 0:00

Російські війська атакували ударним безпілотником типу Shahed Житомирську громаду, поціливши у приватний житловий будинок. Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Унаслідок ворожого удару поранення отримали дев’ятеро осіб, серед яких двоє дітей. Двох потерпілих госпіталізували до обласної лікарні, на місці події продовжують працювати рятувальники, медичні служби та представники Червоного Хреста.

Джерело: Житомирська ОВА.

Внаслідок чергової авіаційної атаки російських військ по Херсону зазнало руйнувань приміщення Херсонської обласної організації Українського Червоного Хреста. Про це повідомили в організації.

У Харкові вдень 22 жовтня внаслідок російського удару безпілотником по пасажирському електропоїзду виникла пожежа. Займання сталося в головному вагоні.

Росія атакувала Печерський район Києва, пошкоджені житлові будинки і станція швидкої допомоги.

Читай нас у